Ekmeğe zam mı geldi? 2025 Ankara'da ekmek fiyatları değişti

03 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:46

Yeni yıla girmemizle beraber birçok alanda zam uygulaması başladı. Ankara'dan gelen zam haberi sonrasında 200 gram ekmek fiyatının güncel hali vatandaşın dikkatini çekti.

Ankara’da 200 gram ekmek​ fiyatının değişmesinin ardından ekmeğe gelen zam oranı merak konusu oldu. 2024 yılının sona ermesinin ardından ekmek, ulaşım, giyim gibi alanlarda zam uygulanıyor.

Yeni yıla girmemizle beraber ekmek fiyatlarına da zam geldi.

EKMEĞE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

Yeni yılla beraber ekmek fiyatlarında da artışa gidildi. Yeni zam haberi Ankara'dan gelirken 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye çıktı. Zam Ankara Fırıncılar Odası tarafından uygulanırken %25 artışa gidildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında artış yaşandığını belirtmişti.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına gelen %25 artış sonrası 10 TL olan 200 gram ekmek 12.50 TL'den satılıyor.

ANKARA EKMEK KAÇ TL 2025?

2025 yılına girmemizle beraber Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı değişti. Ankara'da ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseldi. Buna göre vatandaşlar 200 gram ekmek için 12,5 TL ödeyecek.