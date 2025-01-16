EKPSS kaç kişi atanacak? İşte EKPSS kontenjanları

16 Ocak 2025 23:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 23:59

2025 yılı için EKPSS tercih süreci başladı. Adaylar, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Atamalar, EKPSS sonuçları ve kura ile gerçekleştirilecek.

EKPSS​ tercih işlemleri 2025​ yılı için başladı. 27 Ocak 2025'e kadar adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecekler.

EKPSS İLE KAÇ KİŞİ​ ATANACAK?

2025 yılında, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 1830 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağı açıklandı. Bu atamalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, kamu kurumlarından alınan talepler doğrultusunda yapılacak. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer almasının önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, atamaların engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Atamalar, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile gerçekleştirilecek. Bu süreçte, sınav sonuçlarına ek olarak kura sistemi kullanılarak adaylar çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli bireyler için belirlenen çeşitli kadrolar, devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında yer alacak.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

EKPSS tercih işlemleri, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14:30'da başladı ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirebilecekler. Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar ve kurallar, 2025 EKPSS Tercih Kılavuzu'nda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Adayların, tercih yaparken kılavuzda belirtilen kurallara uymaları gerekiyor. Bu kılavuz, yerleştirilecek kadroların sayıları, bu kadrolara atanmak için gerekli özel nitelikler ve başvuru koşullarını içeriyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 saat 14:30'da başlayıp 27 Ocak 2025 saat 23:59'da sona erecek.

EKPSS ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Atamalar, EKPSS sonuçları ve kura sistemi ile gerçekleştirilecek.