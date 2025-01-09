EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 EKPSS takvimi araştırılıyor

09 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:02

Memur olarak kamuda çalışmak isteyen engelli bireyler gözlerini ÖSYM EKPSS duyurularına çevirdi. 2025 EKPSS tercih kılavuzu ve duyurular araştırma konusu oldu.

KPSS merkezi atama sonuçları belli oldu! ÖSYM sonuçları nereden, nasıl bakılır?

KPSS merkezi atama sonuçları belli oldu! ÖSYM sonuçları nereden, nasıl bakılır?

28 Nisan 2024 tarihinde ÖSYM EKPSS​'ye katılan vatandaşlar atama sürecinin başlayıp başlamadığını ve ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Engelli bireyler​ için yerleştirme yapılacak bölüm ve kadrolar, bu kadrolar için aranan nitelikler ve de kontenjanlara kılavuz kapsamında yer verilecek.

2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ocak ayı içeresinde EKPSS tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

ÖSYM EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

EKPSS’DEN KAÇ MEMUR ATANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bin 830 engelli vatandaşın Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Ayrıca Tercih Kılavuzda engelli vatandaşların yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.