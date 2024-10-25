EKPSS tercih sürecinin başlayacağı tarih bekleniyor

25 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:06

Memur olmak isteyen engelli vatandaşların gündeminde EKPSS tercih süreci yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayınlanacak EKPSS tercih kılavuzuyla beraber tercih süreci başlayacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde yapılan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), tercih sürecinin yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

EKPSS​ TERCİH SÜRECİ​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak tercih sürecinin yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor.

EKPSS EN AZ KAÇ PUANLA ATANILIR?

EKPSS sınavına giren memur olma hayali kuran adayların atama puanlarının en az 60 ve üzeri puan aralığında olması gerekiyor. Ancak adayların 70 ve üzeri puan alması atanma şansını yükseltebilir.

EKPSS EĞİTİM DÜZEYİ NE OLMALI?

EKPSS sınavına girmek isteyen adaylar için lise, ön lisans ve lisans mezunu olma şartı bulunuyor.

EKPSS BARAJ PUANI KAÇ?

EKPSS sınavına giren adayların baraj puanı olan 60 notunu geçmesi gerekiyor.