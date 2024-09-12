EKPSS tercih sürecinin eylül sonunda başlaması bekleniyor
Memur olmak isteyen engelli vatandaşların gündeminde EKPSS tercih süreci yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayınlanacak EKPSS tercih kılavuzuyla beraber tercih süreci başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde yapılan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), tercih sürecinin eylül ve ekim ayları arasında başlaması bekleniyor.
EKPSS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak tercih sürecinin eylül ve ekim ayları arasında başlaması bekleniyor.
EKPSS EN AZ KAÇ PUANLA ATANILIR?
EKPSS sınavına giren memur olma hayali kuran adayların atama puanlarının en az 60 ve üzeri puan aralığında olması gerekiyor.
EKPSS EĞİTİM DÜZEYİ NE OLMALI?
EKPSS sınavına girmek isteyen adaylar için lise, önlisans ve lisans mezunu olma şartı bulunuyor.
EKPSS HANGİ KADROLAR VAR?
EKPSS sınavına giren vatandaşların tercih edeceği kadrolar bölümüne göre farklılık gösteriyor. Ancak atanılacak bazı kadrolar ambar memuru, avukat, bakteriyolog, bilgisayar işletmeni, çocuk gelişimcisi, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, imam-hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, programcı, psikolog, sekreter, sosyal çalışmacı, hizmetli kadro şeklindedir.
Sayın cumhurbaşkanım burs alan öğrencilerin burs ücreti çok az 1200 yapılsın
SN CUMHURBAŞKANIMIZA COK TESEKKUR EDİYORUZ ALLAH BASIMIZDAN EKSİK ETMESİN SİZLERİ COK SEVİYORUZ SAYGILAR SELAMLAR
Rabbim yardım cin olsun inşallah reis