EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler tercih kılavuzunda

05 Aralık 2024 10:16 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:19

Memur olmak isteyen engelli vatandaşların gündeminde EKPSS tercih süreci yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayınlanacak EKPSS tercih kılavuzuyla beraber tercih süreci başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde yapılan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS​), tercih sürecinin yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

EKPSS TERCİH SÜRECİ​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS'den alınan puan​ ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak tercih sürecinin yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor.

EKPSS EN AZ KAÇ PUANLA ATANILIR?

EKPSS sınavına giren memur olma hayali kuran adayların atama puanlarının en az 60 ve üzeri puan aralığında olması gerekiyor. Ancak adayların 70 ve üzeri puan alması atanma şansını yükseltebilir.

EKPSS EĞİTİM DÜZEYİ NE OLMALI?

EKPSS sınavına girmek isteyen adaylar için lise, önlisans ve lisans mezunu olma şartı bulunuyor.

EKPSS BARAJ PUANI KAÇ?

EKPSS sınavına giren adayların baraj puanı olan 60 notunu geçmesi gerekiyor.

EKPSS HANGİ KADROLAR VAR?

EKPSS sınavına giren vatandaşların tercih edeceği kadrolar bölümüne göre farklılık gösteriyor. Ancak atanılacak bazı kadrolar ambar memuru, avukat, bakteriyolog, bilgisayar işletmeni, çocuk gelişimcisi, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, imam-hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, programcı, psikolog, sekreter, sosyal çalışmacı, hizmetli kadro şeklindedir.