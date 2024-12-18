EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu ve tarihi araştırılıyor

18 Aralık 2024 20:03 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 20:06

Engelli memur alımı başvurularının başlayacağı tarih ve EKPSS tercih kılavuzu atama bekleyen vatandaşlar ve aileleri tarafından merakla takip ediliyor.

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2024 EKPSS tercih tarihleri ÖSYM kılavuzu ile belirleniyor.

EKPSS tercih takviminde son durum atama bekleyen adaylar ve aileleri tarafından da merak ediliyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle birlikte kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

Ancak EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim seviyesindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, atamaları yapılmış olsa bile yerleşmeleri yapılmaz.