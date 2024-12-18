Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu ve tarihi araştırılıyor

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu ve tarihi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 20:03 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 20:06
EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu ve tarihi araştırılıyor

Engelli memur alımı başvurularının başlayacağı tarih ve EKPSS tercih kılavuzu atama bekleyen vatandaşlar ve aileleri tarafından merakla takip ediliyor.

2024 EKPSS tercih tarihleri ÖSYM kılavuzu ile belirleniyor.

EKPSS tercih takviminde son durum atama bekleyen adaylar ve aileleri tarafından da merak ediliyor.

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu ve tarihi araştırılıyor - 1. Resim

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle birlikte kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

Ancak EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu ve tarihi araştırılıyor - 2. Resim

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim seviyesindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, atamaları yapılmış olsa bile yerleşmeleri yapılmaz.

Sıkça Sorulan Sorular
Engelli adayların Devlet Memuru olabilmek için girdiği sınavdır.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ösym

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...