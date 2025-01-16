EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Son tarih belli oldu

16 Ocak 2025 21:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:21

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, 16 Ocak 2025’ten itibaren EKPSS tercihlerini yapabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Tercihler 16 Ocak 2025'te saat 14.30'da başlayıp, yaklaşık 1,5 hafta sürecek.

EKPSS​ tercih​ süreci başladı. 2025​ yılında 1830 engelli​ vatandaşın kamu kurumlarına atanacağı açıklandı.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

EKPSS tercih süreci, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlıyor. Tercih yapacak adaylar, bu tarihten itibaren tercihlerini belirlemeye başlayabilirler.

Adayların bu süre zarfında gerekli hazırlıkları yapmaları ve tercihlerini dikkatlice belirlemeleri gerekiyor. Tercih sürecinin son gününde sistem yoğunluğu yaşanabileceğinden, adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları önerilir.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR?

EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilir. Bu son tarih ve saatten sonra tercih yapma imkanı bulunmamaktadır.

ÖSYM, tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte yerleştirme işlemlerine başlayacak. Bu süreçte herhangi bir gecikme yaşanmaması için adayların zamanında tercihlerini iletmeleri kritik öneme sahiptir.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilirler. Tercih işlemleri için adayların öncelikle 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kılavuzda yer alan kurallara göre tercihler yapılmalı ve her adım dikkatle takip edilmelidir. Adayların, tercih yaparken kendi engel durumlarına ve aranan niteliklere uygun kadroları seçmeleri önemlidir.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI TERCİH DÖNEMİ

2025 yılında 1830 engelli vatandaş​ kamu kurumlarına atanacak. Bu atamalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı ve adayların bu fırsattan yararlanabilmeleri için tercih yapmaları gerektiği vurgulandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engellilerin toplumsal yaşamda aktif olmalarının önemine dikkat çekti ve bu atamaların engelli bireylere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

EKPSS tercihleri 27 Ocak 2025 saat 23.59'da sona eriyor.

EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilirler.

EKPSS İLE KAÇ ENGELLİ VATANDAŞ ATANACAK?

2025 yılında 1830 engelli vatandaş kamu kurumlarına atanacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU NEREDEN BAKILIR?

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinden bakılabilir.