EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor

02 Aralık 2024 23:42 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:44

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 EKPSS tercihleri için bekleyen vatandaşlar tercih tarihlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor.

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

Engelli​ Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024​ EKPSS​ sonuçları sonrası adaylar, kamuda engelli personel alımı için boş kontenjanlara başvuracak, tercihlerin ne zaman yapılacağı ise merak ediyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin resmi sitesi http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

Aralık ayında 2024 EKPSS tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklanmıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerine göre farklılık gösterebiliyor.