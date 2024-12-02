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EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 23:42 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:44
EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 EKPSS tercihleri için bekleyen vatandaşlar tercih tarihlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor.

Engelli​ Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024EKPSS​ sonuçları sonrası adaylar, kamuda engelli personel alımı için boş kontenjanlara başvuracak, tercihlerin ne zaman yapılacağı ise merak ediyor.

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EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin resmi sitesi http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

Aralık ayında 2024 EKPSS tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklanmıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerine göre farklılık gösterebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

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Kaynak: TGRT Haber
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