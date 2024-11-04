Ekrem Canalp kimdir? Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

04 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:29

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne kayyum atandığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre göreve Batman Valisi Ekrem Canalp getirildi. Vatandaşlar tarafından Ekrem Canalp kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularının cevapları araştırılıyor.

4 Kasım 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Batman Belediyesi'ne kayyum atandığı ve göreve Batman Valisi Ekrem Canalp'in getirildiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor.

EKREM CANALP KİMDİR, NERELİ?

Ekrem Canalp, 1971 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde dünyaya geldi.

İlköğretimini burada tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Ankara'da gördü.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Aynı üniversitede “Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi” ve İngiltere Keele Üniversitesinde “Yeni Kamu Yönetimi” konularında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine ilk olarak Muğla'da kaymakam adayı olarak başlayan Ekrem Canalp, 85. Dönem Kaymakamlık Kurusunu birincilik ile bitirdi.

Kursun ardından sırayla Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara Güdül'de kaymakamlık yaptı.

2008 yılında ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Şube Müdür, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 2016-2017 yıllarında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği yaptı.

2017-2018 yıllarında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Buradaki görevinin ardından 2018-2022 yılları arasında Edirne Valisi olarak görev yapan Ekrem Canalp, 12 Mayıs 2022 tarihi ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atandı.