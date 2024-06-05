Ekrem İmamoğlu, 515 oyla ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:23
Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı oldu. İşte detaylar...
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı için yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oyla başkan seçildi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin yerel yönetimlerdeki çoğunluğu elde etmesi, TBB'de de değişimin kapılarını araladı.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi.
AK Parti ise, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i aday olarak göstermişti.
Seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı.
İmamoğlu 515 oy alarak seçimi kazandı, Ahmet Metin Genç ise 250 oyda aldı.
Toplamda 868 delegenin oy kullandığı seçimde İmamoğlu seçimden kazanarak ayrıldı.
Kaynak: TGRT Haber