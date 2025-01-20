Ekrem İmamoğlu ne dedi? Başsavcı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

20 Ocak 2025 16:17 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, soruşturma kararına tepki göstererek, konuşmasında herhangi bir tehdit olmadığını belirtti ve "Kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem" dedi.

Ekrem İmamoğlu​, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma​ ile karşı karşıya.

EKREM İMAMOĞLU AKIN GÜRLEK HAKKINDA NE DEDİ?

Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı ifadelerin tehdit​ niteliğinde olduğu iddia edilerek soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu'nun sözleri, Başsavcılık tarafından "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlaması ile değerlendirildi.

İmamoğlu'na başlatılan soruşturma sonrası Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu​ hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır"

EKREM İMAMOĞLU NE PAYLAŞTI?

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kararı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımında ayrıca, "Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem" diyerek, iddiaları reddetti. İmamoğlu, kullandığı kelimelerin ülkedeki herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebi olduğunu belirtti.

EKREM İMAMOĞLU AKIN GÜRLEK'E NE DEDİ, NE SÖYLEDİ?

İmamoğlu, kendi savunmasında, konuşmasında tek kelime bile tehdit unsuru bulunmadığını, hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmediğini ifade etti.

İmamoğlu resmi X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum"