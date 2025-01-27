Ekrem İmamoğlu hakkında neden soruşturma açıldı?

27 Ocak 2025 11:36 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması üzerine sebebi vatandaşın gündemine yerleşti. Bugün Saraçhane'de toplantı yapan İmamoğlu'na soruşturma açıldığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Basın toplantısındaki sözleri için savcılık harekete geçti

Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Basın toplantısındaki sözleri için savcılık harekete geçti

İBB Başkanı​ Ekrem İmamoğlu​'na soruşturma​ açılması üzerine nedeni de gündeme geldi. İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı​'ndan gelen açıklamaya göre soruşturma sebebi de belli oldu.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir"

İmamoğlu bugün Saraçhane'de toplantı gerçekleştirmişti. Kullanılan ifadeler sonrası soruşturma açıldığı açıklandı.