Ekrem İmamoğlu nerede yüksek lisans yaptı? Eğitim hayatı ve okuduğu okullar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturma sonrasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması sonrası yüksek lisans diploması da iptal edildi.

EKREM İMAMOĞLU NEREDE YÜKSEK LİSANS YAPTI, HANGİ OKUL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'nun lisans diploması yokluk ve açık hata gerekçeleri ile iptal edilmişti. Lisans diplomasının ardından yüksek lisans diploması da geçersiz sayıldı.

Trabzon Lisesinden mezun olan isim KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü fakat kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne aldırmıştı. Ailesinin İstanbul'a taşınmasının ardından Kıbrıs'ta 2 sene eğitim gören isim 1990 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümüne yatay geçiş yapmıştı.

1994 senesinde mezun olduktan sonra 1995 senesinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans (MBA) eğitimine bir süre ara verdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zamanda öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında tamamlamıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YÜKSEK LİSANS DİPOLAMASI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz tarihindeki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran Ekrem İmamoğlu'nun Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verildi.