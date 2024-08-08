Ekrem İmamoğlu Paris'te İstanbul Evi açılışında konuştu: "Burada kalacağım"

08 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:03

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da müsabakaları takip etmek için Paris'e gitti.

Paris ile ilgili söylediği "Burada kalacağım" sözleri ise gündeme geldi.

EKREM İMAMOĞLU PARİS KONUŞMASINDA NE DEDİ?

İmamoğlu, Özgür Özel ile sahneye çıkarken Paris hakkında şu sözleri söyledi:

"Bir anlaşma yaptık. Dedim ki Arno'ya buraya geleceğim ama burada geleceğim ama burada kalacağım. Geri dönmeyeceğim çünkü burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Umarım bir sonraki sene, bir sonraki Olimpiyat Oyunları'nda tekrar görüşürüz." sözlerinin ardından sahnede gülüşme yaşandı.

İmamoğlu'nun Paris Olimpiyatları'nda söylediği sözler ise X platformunda oldukça konuşulurken tepki de çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da İstanbul Evi açılışında konuşan İmamoğlu, "Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum.

Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapmak, farklılıklarımıza rağmen, dostane rekabet ruhuyla birleşebileceğimizi tüm dünyaya kanıtlayan güçlü bir birlik sembolü olacaktır” sözlerini söyledi.

İSTANBUL EVİ PARİS'TE AÇILDI

Türkiye İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları'nın tanıtımı ve 2036'daki Olimpiyat Oyunları adaylığı amacıyla açılan İstanbul Evi için gerçekleşen açılışta Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, OECD Büyükelçisi Kerem Alkin ve dünya şampiyonu atlet Sergey Bubka yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanı da katıldı.

Özgür Özel ise açılışta şu ifadeleri kullandı:

"Paris'te çok güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. Dostlarımızla bir aradayız, burada Paris'te. Olimpik ailesinden dostlarımızla buradayız. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul'da spor oyunlarını ev sahipliği yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz."