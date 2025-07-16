Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi? İmamoğlu davasında karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla görülen davada karar açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi? İmamoğlu davasında karar açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 14:35

Görevinden uzaklaştırılan 'nin tutuklu eski Başkanı 'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Ailesini niteliğindeki sözleri iddiasıyla görülen davada duruşma bugün gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Vatandaşlar tarafından Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, etti mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi? İmamoğlu davasında karar açıklandı

EKREM İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILDI MI?

Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nun "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasından beraat ettirdi.

Ekrem İmamoğlu "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı! İki dava da ertelendi
Ekrem İmamoğlu için karar verildi: 1 yıl 8 ay hapis cezası
ETİKETLER
#ceza
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#tehdit
#beraat
#yargılama
#Hapis Cezası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.