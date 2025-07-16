Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi? İmamoğlu davasında karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla görülen davada karar açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla görülen davada duruşma bugün gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Vatandaşlar tarafından Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı, beraat etti mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

EKREM İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILDI MI?

Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nun "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasından beraat ettirdi.

Ekrem İmamoğlu "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.