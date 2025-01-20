Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

20 Ocak 2025 13:43 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:49

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldığı gündem oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​ bugün "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli"nde konuşma yaptı.

Konuşmasında CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu'na konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma​ açıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bilgilere göre İmamoğlu'nun konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine tehdit​ niteliğindeki sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İmamoğlu bugün katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki göstermişti.

Konuşmasında konuyla ilgili İmamoğlu "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın" dedi.

İmamoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Senin zihninden geçen fikirleri bu memleketin her yerinden söküp atacağız ki senin ailene de huzuru temin edelim. Bizim hedefimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu ülkeyi temizlememiz lazım, başka yolu yok, başka çaremiz yok ve herkes bilsin ki başaracağız. Biz hesap veririz, hesap vermeyi biliriz ama usulüne uygun yapacaksınız."