El Clasico efsaneler maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid müsabakasının tarihi belli oldu

12 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:10

Futbol dünyasının iki efsane kulübü olan Barcelona ve Real Madrid’in futbolcuları Katar’da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yapılacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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Barcelona ve Real Madrid maçının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar hız kazandı. "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan dünya çapındaki karşılaşmaya başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yapacak.

EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN? BARCELONA-REAL MADRİD MAÇININ TARİHİ

Futbol’un iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid’in futbolcuları Katar’da karşı karşıya gelecek. Visit Qatar tarafından düzenlenen ve Katar Futbol Federasyonu'nun desteklediği organizasyon iki takımın oyuncularını bir kez daha yeşil sahada buluşturacak. Karşılaşma 28 Kasım Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Barcelona ve Real Madrid’in oyuncuları, Katar’da taraftarlara nostaljik bir El Clasico atmosferi sergileyecek.

EL CLASİCO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona-Real Madrid müsabakasının hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

EL CLASİCO MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR FORMA GİYECEK?

Barcelona kadrosunda, kaptan Carles Puyol, Ronaldinho, Xavi ve Deco gibi isimlerin yer alması beklenirken, Real Madrid kadrosunda ise Iker Casillas, Roberto Carlos ve Luis Figo gibi efsaneler sahada olacak.