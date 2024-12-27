Elanur Bulut kimdir? Gözaltına alınma nedeni gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Aralık 2024 13:52 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:10

Yasa dışı bahis operasyonunda gelişmeler devam ederken Elanur Bulut, gözaltına alındı. Sosyal medyada birçok takipçisi olan fenomenin gözaltına alınması üzerine kim olduğu da merak edildi.

Sosyal medya fenomeni Elanur Bulut, yasa dışı bahis​ operasyonu sonucunda gözaltına alındı. Operasyon sonucu Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gibi fenomenler gözaltına alındı. Elanur Bulut, paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. ELANUR BULUT KİMDİR KAÇ YAŞINDA? Bulut, sosyal medya fenomenidir. Yasa dışı bahis operasyonu sonucunda gözaltına alınan ismin özel hayatına dair fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonda Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gibi isimlerle beraber gözaltına alındı. ELANUR BULUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI, NE OLDU? Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile tanınan Elanur Bulut'un hesaplarında yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ortaya çıktı. Gerçekleşen operasyon sonucunda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gibi fenomen isimler gözaltına alındı. Bulut'un Çağlayan Adliyesine sevk edileceği belirtildi. İlgili Haberler Kediye işkenceye 1,5 yıl hapis! Şirine'yi 4. kattan aşağıya atmıştı Fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor