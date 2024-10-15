Elazığ deprem bölgesi mi? Fay hatlarının geçtiği yerler ve risk haritası

15 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:38

Dün Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında fay hattı nerelerden geçiyor merak edilmişti. Türkiye'nin deprem risk haritasına göre illerin kaçıncı derece deprem bölgesinde olduğunu öğrenebiliyoruz.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri aracılığıyla dün akşam Elazığ​'ın Sivrice​ ilçesinde 4.4 şiddetindeki depremi öğrendik.

Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Elazığ deprem​ bölgesi mi araştırmaya başladı. Elazığ Valiliği'nden gelen açıklamaya göre sarsıntıdan sonra herhangi bir problem meydana gelmedi.

ELAZIĞ DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY HATTI VAR MI?

Elazığ, Doğu Anadolu Fay Sistemi içerisinde yer alıyor. Bu fay hattında 21 Mayıs 1971 depremi büyük hasar verirken fay hattı Karlova'dan başlayarak Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştiriyor. Ardından Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ederek Ölüdeniz fayı ile birleşiyor.

ELAZIĞ'DA FAY HATTI NERELERDEN GEÇİYOR?

Deprem Araştırma Dairesi Ankara haritasında yer alan bilgilere göre, Karakoçan, Palu, Kovancılar, Arıcak,Maden, Alacakaya, Sivrice bölgeleri 1. derece bölgeler arasında bulunuyor.

Birinci derece deprem bölgesi olan illerimiz arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Ağrı ve Çorum yer alıyor.