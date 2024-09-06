Elazığ Kovancılar 3.2 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi

06 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:54

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan verilere göre Elazığ'da deprem mi oldu, nerede öğrenebiliyoruz. 6 Eylül günü öğlen saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 7.8 km olarak ölçüldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde Elazığ Kovancılar'da kaç büyüklüğünde deprem oldu araştırılıyor.

Veriler sayesinde anlık olarak şiddetine ve konumuna ulaşabiliyoruz.

AZ ÖNCE ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 11.35'te olan sarsıntının derinliği 7.8 km olarak ölçülürken şiddeti de 3.2 olarak duyuruldu.

Elazığ çevresinde de sarsıntı hissedilirken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON VERİLER LİSTESİ

Bugün içerisinde olan sarsıntıların detaylarına anlık olarak ulaşabiliyoruz. Gün içinde Balıkesir, Çanakkale, Niğde, Denizli, Malatya, Düzce ve Erzurum'da olan sarsıntılar listeye ilk olarak geliyor.