Elazığ’da olan deprem çevre illerde de hissedildi! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

23 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:08

23 Kasım Cumartesi günü meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar Elazığ'da son dakika depreminin şiddetini ve konumunu araştırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi liste aracılığıyla verileri paylaşıyor.

Bugün Kovancılar'da sarsıntı hissedildi. 15.41 civarında meydana gelen deprem​ sonrası vatandaşlar endişeli anlar yaşarken ilk olarak son sarsıntıların olduğu liste araştırıldı.

Rasathane verilerine göre bugün Elazığ​'da deprem oldu.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

23 Kasım günü Elazığ'da 2.9 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 6.3 km olarak ölçüldü ve 15.41'de meydana geldi. Kovancılar'da olan sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Elazığ'da hissedilen sarsıntının derinlik ve büyüklük bilgilerini duyurdu. Son depremler listesi şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla 23 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Gece ve sabah hissedilen sarsıntıların nerede ve kaç şiddetinde olduğuna anlık olarak erişebiliyoruz.

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