Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü 7 Şubat kar tatiline çevrildi

06 Şubat 2025 15:14 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:23

MGM verilerine göre ülke genelinde kar yağışı beklentisi devam ederken Elazığ'da okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Elazığ hava durumu tahminine göre 7 Şubat günü kar yağışı devam edecek. Öğrencilerin zor anlar yaşamaması adına bugün eğitime ara verilmişti. Yarının kar tatili durumu hakkında açıklama bekleniyor.

Yarın okul var mı? İstanbul, Kayseri ve Bolu'da kar tatili durumu

Yarın okul var mı? İstanbul, Kayseri ve Bolu'da kar tatili durumu

6 Şubat günü Elazığ'da artan kar yağışı nedeniyle okullarda bir gün eğitime ara verilmişti. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise yarın okulların tatil olup olmayacağı yerleşti.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT?

Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilen Elazığ'da yarının durumu henüz netlik kazanmadı. Kar yağışının devam ettiği ilde hava şartlarının olumsuz olması halinde valilik tarafından kar tatili kararı alınabilir.

Şu an için tatil duyurusu gelmezken tatil kararı alınması halinde haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz. Bugün alınan tatil kararının 7 Şubat günü de devam edip etmeyeceğine dair açıklama henüz yapılmadı.

ELAZIĞ'DA OKUL TATİL VALİLİK AÇIKLAMASI YAPILDI MI?

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Elazığ'da da etkisini sürdürüyor. 6 Şubat Perşembe günü için valilik okullar tatil açıklaması yapmıştı. Hava şartlarının olumsuz olması sebebiyle Elazığ Valiliği, "İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır.

6 Şubat Asrın Felaketi'nin yıl dönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin. Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

7 Şubat günü için şu an herhangi bir duyuru bulunmuyor.

ELAZIĞ HAVA DURUMU 7 ŞUBAT CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklıklar -4 derece olurken kar yağışı etkili olacak. Öğlen saatlerine doğru sıcaklıklar 1 dereceye ulaşırken kar yağışı sürecek. Elazığ'da yarın akşam saatlerinde sıcaklık -5 derece olurken yağış da etkisini göstermeye devam edecek.