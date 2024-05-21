Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti ve finale yükseldi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 00:00 - Güncelleme : 21 May 2024 00:03
TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş karşılaşmasında Elazığspor, kendi sahasında ağırladığı Efeler 09 SFK'yı 4-0 yenerek finale çıktı. İşte detaylar...
TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti.
Bordo-beyazlı ekip, finalde 52 Orduspor FK ile karşılaşacak.
Finale yükselen bordo-beyazlı ekibin finaldeki rakibi 52 Orduspor FK oldu.
Maç boyunca hakemler İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan ve Ömer Lütfü Aydın'dı.
Kaynak: TGRT Haber