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Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti ve finale yükseldi

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 00:00 - Güncelleme : 21 May 2024 00:03
Elazığspor, Efeler 09 SFK&#039;yı 4-0 mağlup etti ve finale yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş karşılaşmasında Elazığspor, kendi sahasında ağırladığı Efeler 09 SFK'yı 4-0 yenerek finale çıktı. İşte detaylar...

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti.

Bordo-beyazlı ekip, finalde 52 Orduspor FK ile karşılaşacak.

Finale yükselen bordo-beyazlı ekibin finaldeki rakibi 52 Orduspor FK oldu.

Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti ve finale yükseldi - 1. Resim

Maç boyunca hakemler İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan ve Ömer Lütfü Aydın'dı.

Kaynak: TGRT Haber
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