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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 19:33

Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il olacak mı? İlk olacak ilçeler listesi 2026 gündem oldu

İl olacak ilçeler listesi 2026 yılı sonlarına doğru yeniden gündem oldu. Başta Lüleburgaz, Bandırma, Elbistan ilçeleri olmak üzere il olacak mı bu ilçelerde yaşayanlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuyla paylaştığı “100 İl, 1000 İlçe” projesi, Türkiye'nin idari yapılanmasına ilişkin konuları yeniden gündeme taşıdı. Proje kapsamında il statüsü kazanabilecek 19 ilçe açıklanırken Kahramanmaraş'ın Elbistan, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Balıkesir'in Bandırma ilçeleri de listede yer aldı. Nüfus, ulaşım, üretim, tarım, turizm ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışmada, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisi bulunuyor. Bandırma, Lüleburgaz, Elbistan il olacak mı? Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma ilçelerinin il olma durumu ile ilgili gelişmeler belli oldu.

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 TGRT Haber
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Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il olacak mı? İlk olacak ilçeler listesi 2026 gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 19:33

Türkiye'de yeni illerin kurulmasına yönelik tartışmalar, Genel Başkanı 'nin açıkladığı “100 İl, 1000 İlçe” projesiyle yeniden gündeme geldi. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 19 ilçenin il statüsü kazanabilecek yerler arasında sıralanması, özellikle , Lüleburgaz ve Bandırma'da yaşayan vatandaşların konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu. Bölgesel kalkınma, nüfus yoğunluğu, ekonomik faaliyetler, ulaşım olanakları ve kamu hizmetlerine erişim gibi başlıkların dikkate alındığı çalışmada, idari yapılanmanın yeniden düzenlenmesi öneriliyor. Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasına ilişkin ayrıntılar da kamuoyunun gündemine taşındı. Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il mi olacak? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il olacak mı? İlk olacak ilçeler listesi 2026 gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı “100 İl, 1000 İlçe” projesi kapsamında Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öneriliyor.
Elbistan il olacak mı, Proje, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın sunulmasını ve mülki idarenin işleyişini iyileştirmeyi amaçlıyor.
Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için TBMM tarafından kabul edilen bir yasal düzenleme gerekiyor.
Elbistan, Lüleburgaz ve Bandırma gibi ilçelerin il olup olmayacağı merak konusu olurken, Bahçeli'nin listesinde Elbistan da yer alıyor.
Proje kapsamında il olabilecek ilçelerin değerlendirilmesinde nüfus, ekonomik faaliyetler, ulaşım imkanları, tarım, turizm potansiyeli ve stratejik konum gibi kriterler dikkate alınıyor.
Bahçeli, yerel yönetimlerde şeffaflık, etkin denetim ve kamu kaynaklarının vatandaşların refahı için kullanılmasının önemine değinerek, ilgili mevzuatın yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

100 İL, 1000 İLÇE PROJESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği “100 İl, 1000 İlçe” projesinin ayrıntıları belli oldu. Türkiye'nin mevcut idari yapılanmasının değişen nüfus, ekonomik faaliyetler, ulaşım imkanları ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini içeren çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öneriliyor. Bahçeli, projeye ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir büyüme ve kalkınma hamlesi üzerinde dururken yerel yönetimlerin daha etkin çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Projenin temel başlıkları arasında bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın noktalardan sunulması ve mülki idaredeki işleyişin iyileştirilmesi bulunuyor. Eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi, idari belirsizliklerin giderilmesi ve kamu personel rejiminin liyakat esasına göre yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor.

Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il olacak mı? İlk olacak ilçeler listesi 2026 gündem oldu

Bahçeli, yerel yönetimlerde şeffaflık ve etkin denetimin önemine değinerek kamu kaynaklarının rant yerine vatandaşların huzur ve refahı için kullanılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idareleri ilgilendiren temel mevzuatın yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin sorumluluklarının daha açık şekilde belirlenmesi de projenin idari reform başlıkları arasında bulunuyor.

İLÇELER NASIL İL OLUR?

Türkiye'de bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için öncelikle yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Anayasa'nın 126. maddesinde illerin kurulması, kaldırılması, adlarının ve merkezlerinin değiştirilmesi ile bağlılıklarının düzenlenmesinin kanunla gerçekleştirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla nüfusun artması, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi veya ulaşım imkânlarının genişlemesi tek başına bir ilçenin il olması için yeterli değil. Bu kriterler değerlendirmelerde dikkate alınabilse de il statüsünün kazanılması için tarafından kabul edilen bir kanun gerekiyor.

Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il olacak mı? İlk olacak ilçeler listesi 2026 gündem oldu

Yasal sürecin başlaması için milletvekilleri veya siyasi parti grupları tarafından TBMM'ye kanun teklifi sunulabiliyor. Meclise sunulan teklif, ilgili komisyonlarda incelenerek değerlendiriliyor. İçişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu gibi ilgili komisyonlarda görüşülen düzenleme, gerekli aşamaların tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Genel Kurul'da yapılan oylamada kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmak üzere ilgili sürece gönderiliyor.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yeni il kurulmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe giriyor. Böylece ilgili ilçe, kanunda belirlenen ad ve merkez doğrultusunda il statüsü kazanıyor.

ELBİSTAN İL OLACAK MI?

Kahramanmaraş'ın ilçesi Elbistan, Devlet Bahçeli'nin il statüsü kazanabilecek yerler arasında sıraladığı 19 ilçe içerisinde bulunuyor. Açıklanan listede Elbistan'ın yanı sıra Akdeniz Bölgesi'nden Alanya, Tarsus ve Kozan da yer aldı. Proje kapsamında ilçelerin değerlendirilmesinde yalnızca nüfus büyüklüğünün değil, ekonomik faaliyetlerin, üretim kapasitesinin, ulaşım olanaklarının, tarım ve turizm potansiyelinin ve stratejik konumun da dikkate alınmakta.

Elbistan, Lüleburgaz, Bandırma il olacak mı? İlk olacak ilçeler listesi 2026 gündem oldu

Elbistan'ın paylaşılan güncel nüfusu 132 bin 36 olarak açıklanmıştı. İl olabilecek ilçeler arasında bulunan Elbistan için de nüfusun yanı sıra diğer nesnel kriterlerin dikkate alınmaktadır. Yeni il kurulmasına ilişkin kararın alınabilmesi için TBMM'de kanun teklifi hazırlanması, teklifin ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesi gerekiyor. Şimdi gözler TBMM’de atılacak adımlara çevrilmiş durumda.

Elbistan'ın il olmasıyla ilgili süreçte henüz TBMM'de yürütülen resmi bir çalışma bulunmuyor.

İL OLABİLECEK İLÇELER

Devlet Bahçeli'nin “100 İl, 1000 İlçe” projesi kapsamında açıkladığı 19 ilçe, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerine dağılıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi'nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli il olabilecek ilçeler arasında sıralandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Ergani, Midyat ve Siverek listede yer aldı

Bahçeli'nin açıkladığı 19 ilçe ve bağlı oldukları bölgeler şu şekilde:

Bölgeİl olabilecek ilçeler
İç AnadoluPolatlı, Konya Ereğli
KaradenizÜnye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
Doğu AnadoluErciş, Doğubeyazıt, Ahlat
Güneydoğu AnadoluErgani, Midyat, Siverek
AkdenizElbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
EgeFethiye, Akhisar
MarmaraLüleburgaz, Bandırma
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#TBMM
#mhp
#elbistan
#100 Il 1000 Ilçe Projesi
#Aktüel
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