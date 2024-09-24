Elçin Afacan, Bahar dizisinde Eylem karakteriyle rol alacak

24 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:12

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Bahar, bu akşam ekranlara gelecek. İlk sezonu ile büyük ilgi toplayan dizinin başrolünde Demet Evgar yer aldı. 2. sezonla beraber 2 yeni isim de kadroya dahil oluyor.

Büşra Pekin​ ve Elçin Afacan Bahar dizisinin yeni oyuncuları arasında yer aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi 24 Eylül Salı günü ekranlara 2. sezonu ile gelecek. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni sezonun tanıtım fragmanı da beğeni topladı.

BAHAR DİZİSİ​ EYLEM KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Diziye yeni dahil olan Eylem karakteri seyirci tarafından beğenildi. Yeni sezonu ile gündem olan dizide yer alan Eylem rolünü Elçin Afacan oynuyor.

Büşra Pekin de bir diğer katılan isim oldu. Oyuncu Pekin, Süreyya karakteri ile karşımıza çıkacak.

BAHAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar​, Buğra Gülsoy​, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu dizi, Salı günleri 20.00'da izleyici ile buluşacak.

ELÇİN AFACAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

21 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da doğan isim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Görevimiz Komedi programı ile tanınan Afacan, İçerde, Deli Gönül, Sen Çal Kapım, Dört Duvar, Seni Kalbime Sakladım, Senden Daha Güzel, Çöp Adam gibi projelerde yer aldı.