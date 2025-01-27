Elektrik faturalarında yeni dönem! 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

27 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:26

1 Şubat'ta elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Ayda 417 kilowattsaati (kWh) aşan tüketiciler, elektriği gerçek maliyetler üzerinden ödeyecek. Bu düzenlemeyle, yüksek elektrik tüketimi olan 1.2 milyon abonenin faturalarında artış bekleniyor. Hazine'nin 50 milyar TL'lik desteği kalkarken, bin 50 lira üzerinde fatura ödeyen meskenlerin ödemeleri 2 bin liraya kadar çıkabilir. Ortalama elektrik tüketimi 200-300 kWh olan haneler ise bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Küresel ekonomik dalgalanmalar enerji fiyatlarını etkilerken, Türkiye​'de elektrik​ faturalarında yeni bir dönem 1 Şubat'ta başlıyor. Ayda 417 kWh üzerinde tüketimi olan vatandaşlar, elektrik hizmetini gerçek maliyetlerle satın alacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

1 Şubat'tan itibaren elektrik faturalarında maliyet esaslı tarife dönemi başlayacak. Bu yeni düzenlemeyle, aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler, sübvansiyonlu fiyattan yararlanamayacak ve gerçek maliyetler üzerinden ödeme yapacak. Yüksek tüketim​ grupları için bu, faturaların artması anlamına geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu uygulamanın özellikle yüksek tüketim yapan aboneler için geçerli olacağını belirtti.

Yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1.2 milyon hane, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek. Bu da yaklaşık 50 milyar TL'lik Hazine desteğinin kaldırılması anlamına geliyor. Sektör kaynakları, aylık 417 kWh sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabileceğini açıklıyor. Ortalama bir hanenin tüketimi 200-300 kWh olduğu için, bu kesimin elektrik tarifesinin değişmesi beklenmiyor.

ELEKTRİK FATURA​ 1050 TL'Yİ AŞANLAR

Mevcut durumda, 1050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethaneler üst dilime girecek. Bu düzenlemeyle, yüksek tüketim yapan meskenlerin fatura tutarları iki katına kadar çıkabilir. Örneğin, 1050 liralık bir elektrik faturası, şubat ayından itibaren 2 bin liraya yükselme potansiyeline sahip.

Bu değişiklik sadece bağımsız konutlar için değil, apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile ortak kullanım alanları için de geçerli olacak. Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, daha uygun tarifeye geçmek için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapma imkanına sahip olacak. Ancak, bu seçeneği kullanmayan yüksek tüketim yapan aboneler, gerçek maliyetler üzerinden faturalandırılacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor.

417 KWH NE ANLAMA GELİYOR?

417 kWh, aylık elektrik tüketim sınırını ifade eder. Bu sınırı aşan tüketiciler, elektriği gerçek maliyetler üzerinden ödeyecek.

YENİ DÜZENLEME İLE FATURALAR NE KADAR ARTACAK?

Yeni düzenleme ile 417 kWh sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış bekleniyor.