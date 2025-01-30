Elektrik faturası 1050 TL'yi geçenler neden 2 bin TL ödeyecek? Bakan Bayraktar yanıtladı

30 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:47

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında elektrik faturası 1050 TL'yi geçenlerin 2000 TL ödeyeceği yönündeki söylemler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar tarafından netleştirildi. Bakan, yeni düzenlemeyle 42 milyon abonenin sadece yüzde 3'ünün etkileneceğini, yani 1.2 milyon abonenin elektriğin gerçek maliyetini ödeyeceğini açıkladı. Bu düzenleme, devletin elektrik faturalarına yaptığı sübvansiyonun 30 milyar TL azaltılmasını da içeriyor. 1 Şubat'tan itibaren başlayan fatura döneminde, aylık 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşanların faturalarında yaklaşık yüzde 96 artış görülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, elektrik faturalarında yapılan yeni düzenleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu düzenleme, yüksek elektrik tüketen aboneleri doğrudan etkileyecek.

ELEKTRİK FATURASI 1050 TL'Yİ GEÇENLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni düzenlemenin detaylarını 1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura dönemi için açıkladı. 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan aboneler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek. Bu tüketim sınırına ulaşan abonelerin elektrik faturası, bu düzenlemeyle 1047 TL civarında olan fatura bedeli 2000 TL’ye yükselecek. Bu da yaklaşık yüzde 96'lık bir artışı ifade ediyor.

Yeni düzenlemenin 1.2 milyon aboneyi etkileyeceği, yani toplam 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü kapsayacağı belirtildi. Geriye kalan 40 milyon abone ise bu düzenlemeden etkilenmeyecek ve faturalarında herhangi bir değişiklik görmeyecek. Bu nedenle, genel abone kitlesi için herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil.

FATURASI 1050 TL'Yİ GEÇENLER NEDEN 2000 TL ÖDEYECEK?

Elektrik faturalarında yapılan bu değişiklik, devletin elektrik sübvansiyonlarını azaltma politikasından kaynaklanıyor. Bakan Bayraktar, devletin sübvansiyonunun 30 milyar TL civarında azalacağını belirtti. Aylık 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup, bu sınırı geçtikleri için artık sübvanse edilmeyen, gerçek maliyet üzerinden ücretlendirilecek.

Bu düzenleme, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teşvik etmeyi de amaçlıyor. Yüksek tüketim yapan bireyler ve işletmeler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyerek, tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmeye yönlendirilecek. Bu, hem devletin enerji harcamalarını azaltma, hem de enerji tasarrufu bilincini yayma politikasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ELEKTRİK FATURASI 1050 TL'Yİ GEÇENLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Elektrik faturası 1050 TL'yi geçenler, yeni düzenlemeyle yaklaşık 2000 TL ödeyecek.

KAÇ ABONE BU DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

Bu düzenlemeden 42 milyon abonenin sadece 1.2 milyonu, yani yüzde 3'ü etkilenecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme, 1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura döneminde uygulanmaya başlayacak.