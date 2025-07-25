İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek 25 Temmuz? Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü elektrik kesintisi

Bugün İstanbul'da meydana gelen elektrik arızası sonrasında vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. 25 Temmuz Cuma günü elektrik kesintisi hakkında bilgilendirme BEDAŞ tarafından yapıldı.

İSTANBUL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Eyüpsultan

MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah KARASU, ÇEŞME sk bölgelerinde arıza 17.00'de sona ererken MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah ALTIN ORDU (ORDU), SİLAHTARAĞA sk bölgelerinde 15.00'te sona erdi.

Avcılar

MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, DEĞİRMEN, GÜLSEREN ALTUNER, PALMİYE, YAKUT sk, GÜMÜŞPALA mah NADİDE, PALMİYE, YAKUT sk bölgelerinde kesinti 17.00'ye kadar sürecek.

Bağcılar

MERKEZ-BAĞLAR mah 31., 32., 33., 34., 39., 49., MEHMET AKİF sk, MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 09.00'da başlayan arıza 17.00'ye kadar sürecek.

Bahçelievler

MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgesinde 17.00'de bitecek olan kesinti, SÜPHAN sokakta 20.00'ye kadar devam edecek.

Bakırköy

MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM sk bölgesinde arıza 17.00'de giderilecek. MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 102/1., 103., 103/1., 103/2., 103/3., 103/5., 103/6., 103/A, 103/B, 103/C, 105/2., 133., 134., 135., 310. sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, LEYLAK, SÜMBÜL sk bölgelerinde ise 17.30'a kadar devam edecek.

Bayrampaşa

BEDAŞ, "MERKEZ-CEVATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET, GÖKHAN, MURAT, RAUF ORBAY sk bölgelerinde 25/07/2025 09:00:00 - 25/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş

MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah MAHMUT MUHTAR, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, MÜŞİR İSMAİL HAKKI, TEVFİK ERDÖNMEZ PAŞA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA sk / FULYA mah BÜYÜKDERE sk, KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde kesinti 17.00'de bitecek.

Beylikdüzü

GÜRPINAR MERKEZ mah sk / GÜRPINAR mah sk bölgelerinde arıza 17.00'ye kadar sürecek.

Çatalca

ORMANLI mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk, MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk / ÖRCÜNLÜ mah BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAYANDERE, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, SIVAT sk bölgelerinde kesinti 17.00'de bitecek.

Esenler

ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde arıza 17.00'de sona erecek.

Esenyurt

GÜZELYURT mah sk / MEHTER ÇESME mah sk bölgesinde MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2114., 2116., 2122., 2124., 2126., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 2070., 2120., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk, GÜZELYURT mah 2116., 2118., 2120., 2122., 2131., 2147., MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2116., 2127., 2131., 2133., 2135. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk, GÜZELYURT mah MİMAR SİNAN sk, MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 2013., 2014., 2052., 2053., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1967. sk, YEŞİLKENT mah G-117, G-123, G-77, G-866 sk bölgelerinde kesinti 16.00'da bitecek.