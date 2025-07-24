Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kararına göre ÖTV oranları değişti. İçten yanmalı otomobillerin ÖTV dilimlerinin yüzdesi belirlenirken, elektrikli araçlarda ÖTV matrahında değişim yaşandı. Araç sahiplerinin gündeminde yer alan ÖTV zammı düzenlemesi sonrasında elektrikli araçlara ÖTV zammı durumu da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre ÖTV zammında yeni düzenleme 24 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Vergi oranları ve matrahlar değişirken elektrikli araçlara ÖTV zammı araç sahiplerinin gündemine yerleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELDİ Mİ SON DAKİKA?

ÖTV zammı sonrasında elektrikli arabalar için geçerli olan ÖTV oranı da değişti. Eskiden en düşük vergi oranı %10 olurken değişiklikle beraber %25'e yükseldi. Böylece , seviyesine göre yüzde 25, 55, 65 ve 75’lik yeni dilimlere tabi olacak. Lüks olarak görülen elektrikli araçlar düzenleme sonrasında büyük etki alacak.

Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi

ÖTV oranlarının düzenlemesiyle ilgili hükümlerin yer aldığı "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerli üretimi koruma ve cari açığı azaltmak amacıyla uygulanan değişiklikle binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları tekrardan belirlendi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi

Elektrikli araçlarda da matrah eşikleri yükselirken ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Buna göre elektrikli motoru olan araçların ÖTV oranları yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi. Motor gücü 160 kW üstünde olan araçlar için ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altındakiler %65, üstündeki modellere ise %75 ÖTV uygulanacak.

Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi

ÖTV ZAMMI SONRASI BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV zammı sonrasında yapılan yorumlar sonrasında resmi sitesinden basın açıklaması paylaştı.

Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede;

Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir, Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar
Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Zam kapıda, fiyatlar artacak
ETİKETLER
#cari açık
#yerli otomobil
#vergiler
#elektrikli araçlar
#Ötv Zammı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.