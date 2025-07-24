Elektrikli araçlara ÖTV zammı gelecek mi 2025? Düzenleme yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre ÖTV zammında yeni düzenleme 24 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Vergi oranları ve matrahlar değişirken elektrikli araçlara ÖTV zammı araç sahiplerinin gündemine yerleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELDİ Mİ SON DAKİKA?

ÖTV zammı sonrasında elektrikli arabalar için geçerli olan ÖTV oranı da değişti. Eskiden en düşük vergi oranı %10 olurken değişiklikle beraber %25'e yükseldi. Böylece elektrikli araçlar, seviyesine göre yüzde 25, 55, 65 ve 75’lik yeni dilimlere tabi olacak. Lüks olarak görülen elektrikli araçlar düzenleme sonrasında büyük etki alacak.

ÖTV oranlarının düzenlemesiyle ilgili hükümlerin yer aldığı "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerli üretimi koruma ve cari açığı azaltmak amacıyla uygulanan değişiklikle binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları tekrardan belirlendi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

Elektrikli araçlarda da matrah eşikleri yükselirken ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Buna göre elektrikli motoru olan araçların ÖTV oranları yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi. Motor gücü 160 kW üstünde olan araçlar için ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altındakiler %65, üstündeki modellere ise %75 ÖTV uygulanacak.

ÖTV ZAMMI SONRASI BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV zammı sonrasında yapılan yorumlar sonrasında resmi sitesinden basın açıklaması paylaştı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede;

Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir, Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."