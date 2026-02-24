Elektrikli Lamborghini hayali rafa kalktı

Menü Kapat
11°
Lamborghini’nin merakla beklenen tamamen elektrikli modeli şimdilik rafa kaldırıldı. İtalyan üretici, rotasını yeniden şarj edilebilir hibrit sistemlere çevirdi.

Lamborghini, üç yıl önce ilk elektrikli konseptini tanıtmış ve seri üretim için 2028’i işaret etmişti. Geçen yıl takvim 2029’a kaydırılınca işlerin pek yolunda gitmediği anlaşılmıştı aslında. Şimdi ise o projenin tamamen iptal edildiği resmen duyuruldu.

CEO Stephan Winkelmann’ın The Sunday Times’a verdiği röportaj, kararın arkasındaki tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Winkelmann’a göre markanın müşteri kitlesi elektrikliye geçiş konusunda neredeyse hiç istekli değil. V8 ya da V12 motor sesi olmayan bir Lamborghini’ye ilginin “sıfıra yakın” olduğunu açık açık söylüyor.

KARAR BİR YILDA ALINDI

Elektrikli modelin kaderi bir gecede belirlenmedi. Winkelmann, şirket içinde yürütülen tartışmaların ve bayi-müşteri görüşmelerinin bir yıldan uzun sürdüğünü aktardı. Sonuçta 2025’in sonunda proje tamamen rafa kaldırıldı.

CEO’nun sözleri ise oldukça çarpıcı: Elektrikli otomobilleri “pahalı bir hobi” olarak tanımlıyor. Pazar hazır değilken büyük yatırımlar yapmanın hissedarlara, çalışanlara ve müşterilere karşı finansal açıdan sorumsuzluk olacağını düşünüyor. Açıkçası, markanın duygusal DNA’sını riske atmak istemedikleri çok net.

HİBRİT ORTA YOL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Tam elektrikli plan iptal edilmiş olsa da Lanzador konsepti tamamen çöpe atılmış değil. 2030’a doğru seri üretime girmesi bekleniyor; ancak şarj edilebilir hibrit sistemle.

Benzer bir tablo yeni nesil Urus için de geçerli. O da tamamen elektrikli olmayacak. Marka, hem regülasyonlara uyum sağlamak hem de müşterilerin beklentisini karşılamak için hibrit çözümü “en mantıklı orta yol” olarak görüyor.

Winkelmann’a göre elektrikli otomobiller, benzinli motorların sunduğu o güçlü “duygusal bağı” veremiyor. Yani mesele sadece performans değil; ses, titreşim, his… Bir Lamborghini’yi Lamborghini yapan unsurlar.

RAKİPLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Elbette sektörde herkes aynı fikirde değil. Ferrari, 25 Mayıs’ta tanıtacağı Luce modeliyle elektrikli döneme adım atmaya hazırlanıyor. Bentley de bu yıl ilk elektrikli modelini sahneye çıkaracak.

