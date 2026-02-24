Elektrikli Lamborghini hayali rafa kalktı

Benzer bir tablo yeni nesil Urus için de geçerli. O da tamamen elektrikli olmayacak. Marka, hem regülasyonlara uyum sağlamak hem de müşterilerin beklentisini karşılamak için hibrit çözümü “en mantıklı orta yol” olarak görüyor.

Winkelmann’a göre elektrikli otomobiller, benzinli motorların sunduğu o güçlü “duygusal bağı” veremiyor. Yani mesele sadece performans değil; ses, titreşim, his… Bir Lamborghini’yi Lamborghini yapan unsurlar.

RAKİPLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Elbette sektörde herkes aynı fikirde değil. Ferrari, 25 Mayıs’ta tanıtacağı Luce modeliyle elektrikli döneme adım atmaya hazırlanıyor. Bentley de bu yıl ilk elektrikli modelini sahneye çıkaracak.