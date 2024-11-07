Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X lider

07 Kasım 2024 16:08 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:17

Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 10 aylık döneminde 20 bin 140 adet satış gerçekleştiren TOGG pazarın lideri. TOGG’dan yapılan açıklamada ise faizsiz kredi desteği de artırıldı.

Türkiye​ otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre Ocak ve Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet oldu.

TOGG​ T10X​ KAÇ LİRA?

ODMD verilerine göre TOGG, ekim ayında da elektrikli otomobil​ pazarındaki liderliğini sürdürdü.

TOGG T10X’in fiyat listesi ise şöyle:

Model Bilgisi Fiyat (TL) TOGG T10X V1 RWD standart menzil 1.432.600 TL TOGG T10X V2 RWD standart menzil 1.673.000 TL TOGG T10X V2 RWD uzun menzil 1.823.000 TL

TOGG T10X İNDİRİM VAR MI?

TOGG T10X, 20 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine de 12 bin 773 adetlik fark atmış oldu.

Bu dönemde TOGG'un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan TOGG’dan yapılan açıklamada ise TOGG alacak vatandaşlara kredi desteğinin 800 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.

Kalp kalbe karşıdır. <💚>



Sizi dinledik, #DahaFazla T10X kullanıcılarımızla buluşsun diye Kasım ayında sıfır faizli finansman desteğimizi 800.000 TL’ye yükselttik.



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