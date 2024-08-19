Elektronik vergi dönemi başlıyor: Yeni sistemle vergi işlemleri dijitalleşecek

19 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:11

Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Mehmet Şimşek, “Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak.” açıklamasında bulundu.

ELEKTRONİK VERGİ DÖNEMİ NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan elektronik vergi dönemiyle vergi müfettişleri ve mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak, tutanaklar elektronik alınacak. Aynı zamanda elektronik vergi dönemiyle birlikte yurt dışında yaşayan mükelleflerin denetim için yurda dönme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) dijital dönüşüm çalışmaları ile elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde dijital dönüşümün gelişmesi hedefleniyor.

ELEKTRONİK VERGİ SİSTEMİ NASIL DENETLENECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu’nun 9 büyük ilde binası olduğuna işaret ederek şu açıklamada bulundu;

“Denetimler, mükelleflerin de katılımıyla çoğunlukla bu binaların bulunduğu yerlerde yürütülüyordu. Tasarlanan sistemle, kurum içi video konferans ve elektronik görüşme uygulamaları devreye alınacak, mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gelmelerine gerek kalmayacak. Müfettişlerle görüşme ve tutanakların elektronik ortamda gerçekleşmesi sağlanacak.

Bu imkanlarla mükelleflere bulundukları yerden kanuni sorumluluklarını yerine getirme kolaylığı sağlanacak. Örneğin, yurt dışında bulunan mükelleflerin sadece denetim için yurda dönme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Böylece mükelleflerin vergiye uyum noktasında katlandığı zaman ve işlem maliyetleri azaltılacak.”

ELEKTRONİK VERGİ SİSTEMİNİN KATKILARI NE OLACAK?

Vergi sistemlerinin dijitalleşmesiyle kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderler azalarak ekonomiye katkı sağlanacak.