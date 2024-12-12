Elias Jelert kimdir? 11 maç sonra Malmö karşısında sahaya çıktı golünü attı
Galatasaray’da son 11 resmi maçta forma şansı bulamayan Danimarkalı Elias Jelert, 11’de sahaya çıktığı Malmö maçında takımına eşitliği getiren golü attı.
Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray, Malmö deplasmanına 6 eksikle çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, 11 maçtır forma şansı bulamayan Elias Jelert’i ilk 11’de sahaya sürdü.
11 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI KRİTİK GOLÜ ATTI
6 eksikle maça çıkan Galatasaray’da forma şansı bulan Danimarkalı Elias Jelert 43. dakikada takımına eşitliği getiren golü kaydetti.
Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladığı topta Jelert topu ağlara gönderdi maç 1-1 oldu.
Golün ardından Jelert Google aramalarında üst sıralara çıktı.
ELİAS JELERT KİMDİR?
12 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelen Elias Jelert Kristensen etkili sağ ayağıyla ön plana çıkıyor.
Danimarkalı oyuncu, futbol kariyerine 2008 yılında Virum-Sorgenfri Boldklub altyapısında başladı.
Kopenhag kariyerinde toplam 97 maça çıkan Danimarkalı oyuncu takımına 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.