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Elias Jelert kimdir? 11 maç sonra Malmö karşısında sahaya çıktı golünü attı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 21:41 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 21:43
Elias Jelert kimdir? 11 maç sonra Malmö karşısında sahaya çıktı golünü attı

Galatasaray’da son 11 resmi maçta forma şansı bulamayan Danimarkalı Elias Jelert, 11’de sahaya çıktığı Malmö maçında takımına eşitliği getiren golü attı.

Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray​, Malmö deplasmanına 6 eksikle çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk​, 11 maçtır forma şansı bulamayan Elias Jelert’i ilk 11’de sahaya sürdü.

Elias Jelert kimdir? 11 maç sonra Malmö karşısında sahaya çıktı golünü attı - 1. Resim

11 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI KRİTİK GOLÜ ATTI

6 eksikle maça çıkan Galatasaray’da forma şansı bulan Danimarkalı Elias Jelert​ 43. dakikada takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladığı topta Jelert topu ağlara gönderdi maç 1-1 oldu.

Golün ardından Jelert Google aramalarında üst sıralara çıktı.

Elias Jelert kimdir? 11 maç sonra Malmö karşısında sahaya çıktı golünü attı - 2. Resim

ELİAS JELERT KİMDİR?

12 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelen Elias Jelert Kristensen etkili sağ ayağıyla ön plana çıkıyor.

Danimarkalı oyuncu, futbol kariyerine 2008 yılında Virum-Sorgenfri Boldklub altyapısında başladı.

Kopenhag kariyerinde toplam 97 maça çıkan Danimarkalı oyuncu takımına 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular
21 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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