SON DAKİKA!
Aktüel
Elif Nur Halisdemir kimdir? Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen törenle teğmenlik diplomasını aldı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 17:36

hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek olan Ömer Halisdemir'in anısı, kızı Elif Nur Halisdemir'in başarısıyla bir kez daha yaşatıldı.

Elif Nur Halisdemir, 'ndeki mezuniyet töreninde teğmenlik diplomasını alarak gurur kaynağı oldu.

ELİF NUR HALİSDEMİR'E DİPLOMASI VERİLDİ

Milli Savunma Üniversitesi'nin Maltepe Yerleşkesi'nde düzenlenen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, Elif Nur Halisdemir'e diploması takdim edildi. Törene, askeri yetkililer ve Halisdemir ailesi katıldı.

Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.

Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diplomasının verildiği anlar, Milli Savunma Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı, Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi." denildi.

Paylaşımlar, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmiş ve ardından şehit edilmişti.

Halisdemir'in kahramanlığı, Türk milletinin hafızasına kazınmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ömer Halisdemir ne zaman şehit oldu?
Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edildi.
