Elmalı Yağlı Güreşleri 6 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek! Konser verecek sanatçılar açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

04 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:34

Bu yıl 672'ncisi düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ne zaman yapılacağı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından açıklandı. Ayrıca güreşler kapsamında hangi sanatçıların konser vereceği de belli oldu.

Kırkpınar güreşlerinden daha eski olduğu belirtilen "Türk'ün ilk er meydanı"olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri hakkında Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk açıklama yaptı. Öztürk açıklamasında güreşlerin ne zaman düzenleneceğini ve konser verecek olan sanatçıları açıkladı. TARİHİ ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN 2024? Bu yıl 672'ncisi düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül tarihleri arasında Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenecek. TARİHİ ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİNDE KİM KONSER VERECEK? Öztürk tarafından yapılan açıklamalara göre güreşler kapsamında Haluk Levent, Ebru Yaşar, Semicenk, Uğur Önür ve Simge konser verecek. Güreş sahası yanında düzenlenecek olan konserlerin tarihleri ise şöyle: 4 Eylül Çarşamba saat 21.00 - Uğur Önür

4 Eylül Çarşamba saat 22.00 - Haluk Levent

5 Eylül Perşembe saat 22.00 - Semicenk

6 Eylül Cuma saat 22.00 - Simge

7 Eylül Cumartesi saat 22.00 - Ebru Yaşar