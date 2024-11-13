Elon Musk'ın yeni görevi belli oldu! Musk ne bakanı oldu?

13 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:10

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı sona erdi. Donald Trump, ABD 47. Başkanı olarak seçilirken seçim sürecinde destek olan Elon Musk'a yeni görevini duyurdu. Elon Musk'ın ne bakanı olduğu da gündeme geldi.

Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

Amerika'da seçimler tamamlandı. Kazanan isim Donald Trump olurken en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk'ı da unutmadı.

DOGE coini popülerleştiren Musk, bakan olacak. Görevini Trump duyurdu.

ELON MUSK BAKAN MI OLDU, NE BAKANI?

Trump, "Elon'ın federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum" açıklaması ile Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nda yer alacağını duyurdu.

Bakanlığın liderliğini Elon Musk ve Vivek Ramaswamy yapacak.

HÜKÜMET VERİMLİLİĞİ BAKANLIĞI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

ABD'deki verimliliği artırmak, gereksiz harcamaları kesmek amacıyla kurulan bu bakanlık, hükümetin işleyişinde büyük rol oynar.

Bakanlık, Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile koordineli şekilde çalışırken Elon Musk ve Vivek Ramaswamy liderliğini yapacak.

DOGE BAKANLIĞI NEDİR, NE DEMEK?

Elon Musk'ın hükümet verimliliğini artırmaya yönelik görevlerinin bulunacağı Hükümet Verimliliği Bakanlığı gündem oldu.

Trump, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığının başında olacağını belirtirken kısaltması DOGE olan bakanlık, hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacak.

DOGE, Musk'ın popülerleştiği ve bağdaştığı kripto para biriminin adıdır.