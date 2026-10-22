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Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:49
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Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, paranın geleceğine ilişkin alışılmışın dışında bir tahminde bulundu. Yapay zeka, robotik teknolojiler ve uzay çalışmalarının ekonomide köklü bir dönüşüm yaratacağını savunan Musk, bugün kullanılan para birimlerinin zamanla önemini kaybedebileceğini öne sürdü. Musk'a göre insanlığın farklı gezegenlerde yaşamaya başlamasıyla birlikte ekonomik değerin ölçülme biçimi de değişebilir. Dolar ve benzeri para birimlerinin yerini, enerji ve fiziksel kaynaklara dayanan yeni bir sistem alabilir.

Ünlü milyarder, biyografi yazarı Walter Isaacson ile The Builders podcast'inde yaptığı söyleşide hem geleceğin para sistemine hem de ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu borç sorununa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

"PARANIN YERİNİ FİZİKSEL ÖLÇÜLER ALACAK"

Musk, gelecekte ekonomik değerin geleneksel para birimleri yerine temel fiziksel büyüklüklerle ölçülebileceğini düşünüyor. Özellikle güç ve kütle kavramlarına dikkat çeken Musk, "Para biriminin temel fizik ölçütleriyle ölçüleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bugün dolar gibi para birimleri, ürünlerin fiyatlandırılmasından çalışanların maaşlarına, ticaretten yatırımlara kadar ekonomik hayatın merkezinde yer alıyor. Ancak Musk, yapay zeka ve robotların üretimi artırmasıyla bu sistemin zaman içinde değişebileceği görüşünde.

Ona göre teknolojik gelişmeler sayesinde kaynaklara ulaşmak kolaylaştıkça paranın ekonomideki rolü de azalabilir. Yine de bu öngörünün hayata geçirilmesi pek kolay görünmüyor. Çünkü watt gücü, kütle ise madde miktarını ölçüyor. Bu fiziksel büyüklükler, bir ürünün ne kadar değerli olduğunu ya da piyasada ne kadar talep gördüğünü tek başına belirlemiyor.

Dolayısıyla böyle bir sistemin kurulabilmesi için farklı kaynakların ekonomik değerini karşılaştıracak yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulabilir.

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Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

ABD'NİN 40 TRİLYON DOLARLIK BORCUNA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Musk'ın gündeminde yalnızca paranın geleceği yoktu. Ünlü milyarder, ABD'nin giderek büyüyen borç yükünün nasıl azaltılabileceğine ilişkin görüşlerini de paylaştı. 2025 yılında Donald Trump yönetiminde yaklaşık 130 gün özel hükümet çalışanı olarak görev yapan Musk, bu süreçte edindiği deneyimlerin ardından kamu borcuna ilişkin dikkat çekici bir sonuca ulaştığını anlattı. Musk, "Ulusal borcu çözmemizin tek yolunun yapay zeka ve robotlar olduğu sonucuna vardım" dedi.

ABD'nin ulusal borcu, Ağustos 2026'da 40 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Musk'a göre Washington yönetiminin harcamaları borç sorununu çözecek ölçüde azaltması siyasi engeller nedeniyle gerçekçi bir seçenek değil.

Bu nedenle çözümün üretkenliği artırmaktan geçtiğini savunuyor. Robotların fabrikalarda ve diğer üretim alanlarında daha fazla görev üstlenmesi, yapay zekanın da iş süreçlerini hızlandırmasıyla daha az insan emeği kullanılarak daha fazla mal ve hizmet üretilebileceğini düşünüyor.

4
Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

921 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ İÇİN DE KONUŞTU

Elon Musk, söyleşide kişisel servetinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net serveti, pazartesi gününün kapanışı itibarıyla yaklaşık 921 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Servetinin önemli bölümünü Tesla ve SpaceX'teki hisseleri ile sahiplik payları oluşturuyor. Musk, bu payların her iki şirket üzerindeki kontrolünü sürdürmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Ancak milyarder iş insanı, mevcut servetinin gelecek nesillere aynı büyüklükte aktarılacağını düşünmüyor. Vergilerin zaman içinde servetini azaltacağını, sonraki kuşakların ise bugün sahip olduğu varlıkların yalnızca küçük bir bölümünü devralabileceğini öngörüyor.

5
Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

ÖLÜMÜNDEN SONRA DA UZAY PROJELERİ DEVAM ETSİN İSTİYOR

Musk, yalnızca yaşadığı dönemde değil, ölümünden sonra da uzun vadeli projelerinin sürdürülmesini hedefliyor. Bu kapsamda vakfının, insanlığın birden fazla gezegende yaşayabilmesine yönelik çalışmaları desteklemeye devam etmesini istiyor. Bilincin Dünya'nın ötesine taşınması ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi de Musk'ın gelecek nesillere bırakmayı planladığı hedefler arasında bulunuyor. Öte yandan Musk, gelecek yıl her Amerikalı çocuğa bir SpaceX hissesi verilmesi yönünde de taahhütte bulundu.

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