Elon Musk'tan çarpıcı para çıkışı: Doların yerini kütle alabilir!

"PARANIN YERİNİ FİZİKSEL ÖLÇÜLER ALACAK"

Musk, gelecekte ekonomik değerin geleneksel para birimleri yerine temel fiziksel büyüklüklerle ölçülebileceğini düşünüyor. Özellikle güç ve kütle kavramlarına dikkat çeken Musk, "Para biriminin temel fizik ölçütleriyle ölçüleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bugün dolar gibi para birimleri, ürünlerin fiyatlandırılmasından çalışanların maaşlarına, ticaretten yatırımlara kadar ekonomik hayatın merkezinde yer alıyor. Ancak Musk, yapay zeka ve robotların üretimi artırmasıyla bu sistemin zaman içinde değişebileceği görüşünde.

Ona göre teknolojik gelişmeler sayesinde kaynaklara ulaşmak kolaylaştıkça paranın ekonomideki rolü de azalabilir. Yine de bu öngörünün hayata geçirilmesi pek kolay görünmüyor. Çünkü watt gücü, kütle ise madde miktarını ölçüyor. Bu fiziksel büyüklükler, bir ürünün ne kadar değerli olduğunu ya da piyasada ne kadar talep gördüğünü tek başına belirlemiyor.

Dolayısıyla böyle bir sistemin kurulabilmesi için farklı kaynakların ekonomik değerini karşılaştıracak yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulabilir.