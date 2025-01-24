Emekli bayram ikramiyesi 2025’te kadar olacak? Geçen yıl 3 bin TL’ydi

24 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 21:59

2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3000 TL ikramiye ödenmişti. 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi açıklamaları yakında takip ediliyor. 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %15,75 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu oranlar doğrultusunda emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı merak konusu.

Emekli maaşları neden eksik yattı? Bu sebeple zamsız maaş almış olabilirsiniz

Emekli maaşları neden eksik yattı? Bu sebeple zamsız maaş almış olabilirsiniz

2025​ yılında emekli​ bayram​ ikramiyesi zammı merak edilen konular arasında. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025

Emeklilere 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye​ ödemesi yapılıyor. Bu uygulama ile emekliler, bayram öncesinde ek bir gelir elde etmiş oluyorlar. Geçtiğimiz yıl, Ramazan ve Kurban Bayramı için toplamda 6 bin TL ikramiye ödenmişti.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl olduğu gibi 2025 yılında da bayramlarda ikramiye alacak. Ödemelerin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması geleneksel bir uygulama olarak devam ediyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2024 yılında bayramlarda 3000 TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl için henüz resmi bir zam açıklaması yok, fakat SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %15,75'lik maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda, ikramiyenin artırılması bekleniyor. Bu orana göre, emekli bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselebilir.

Ancak, ikramiye miktarına ilişkin kesin bir açıklama gelene kadar emeklilerin beklentileri sadece tahminler üzerinden şekilleniyor. Emeklilerin 2025 yılı için beklentileri, en azından geçen yılki rakamın üzerine çıkılması yönünde.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıllarda bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerine bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce yatırıldığı görülüyor. Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar gününe denk geliyor ve bu doğrultuda ödemelerin 24-28 Mart arasında yapılması bekleniyor.

Kurumlar, ödeme tarihlerini her bayram öncesinde açıklıyor ve ikramiyeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre hesaplarına aktarılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 BELLİ OLDU MU?

2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yok, ancak %15,75'lik maaş zammı göz önünde bulundurulursa, ikramiyenin 3.472,5 TL'ye yükselebileceği tahmin ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.