Emekli maaş zammı enflasyon farkı ile ne kadar olacağı araştırılıyor

03 Aralık 2024 23:36 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:57

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belirlendi. Emekli maaş zammının oranı ise merak ediliyor.

Emekliler için en iyi 25 ülke belli oldu! Türkiye detayı dikkat çekti

Emekliler için en iyi 25 ülke belli oldu! Türkiye detayı dikkat çekti

Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklandı: İşte kalem kalem yeni maaşlar

Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklandı: İşte kalem kalem yeni maaşlar

Türkiye​ İstatistik Kurumu TÜİK​ 2024 verilene göre aylık enflasyon​ temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI​ NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre 5 aylık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklisi açısından 14.07 oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık artış oranı ise yüze 10.40. oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilene göre 12.500 TL olan taban maaş 5 aylık enflasyon uygulanırsa 14 bin 321 TL’ye çıkmış oluyor.

Net rakam ise aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.