Emekli maaş zammı enflasyon farkı ile ne kadar olacağı araştırılıyor
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belirlendi. Emekli maaş zammının oranı ise merak ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2024 verilene göre aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.
Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.
2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK verilerine göre 5 aylık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklisi açısından 14.07 oldu.
Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık artış oranı ise yüze 10.40. oldu.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
TÜİK verilene göre 12.500 TL olan taban maaş 5 aylık enflasyon uygulanırsa 14 bin 321 TL’ye çıkmış oluyor.
Net rakam ise aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.