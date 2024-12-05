Emekli maaşı zammı artacak mı? Cevdet Yılmaz zam açıklaması yaptı

05 Aralık 2024 22:57 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın emekli maaşı zammına ilişkin açıklamalarının ardından 2025 emekli maaşı zammı araştırmaları da tavan yaptı. Vatandaşlar yapılacak zammın oranını merak ediyor.

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Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözer emekli maaşı zammı için açıklanacak son rakama çevrildi.

2025 emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da açıklama geldi.

CEVDET YILMAZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN NE DEDİ?

Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme soruldu.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getiren Yılmaz, "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır." dedi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ARTACAK MI?

Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Verilere göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı üzerinden aylık alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için TBMM’ce düzenleme gerekiyor.

Yani en düşük emekli aylığını enflasyondan doğan zam oranı etkilemiyor.