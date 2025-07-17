Emekli maaşına haciz konulur mu? 2025 bloke koyma yetkisi

Yargıtay’dan yeni karar gelmesiyle beraber emekli maaşına haciz konur mu sorusuna da Türkiye'nin ana gündemi oldu. Emekli maaşlarına haciz ve bloke işlemi yapılamıyordu fakat artık bloke konabilecek.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULUR MU?

Emeklilerin kullandığı tüketici kredileri sebebiyle maaşlara haciz konulamıyordu. Bazı bankalar bu işlemleri gerçekleştirse de itiraz süreci sonrasında haciz işlemi kaldırılıyordu. Yargıtay, içtihatları birleştirme kararı aldı.

Emekli maaşlarının tüketici kredisi gecikmesinde banka tarafından bloke edilebileceği, Yargıtay tarafından içtihatları birleştirmeyle kesin karara bağlanırken, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni karara göre emeklinin de rızası olması halinde bankalar emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisine sahip olacak.

EMEKLİ MAAŞINA BLOKE GELİR Mİ?

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, tüketici kredisi sebebiyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna hükmetti.

Yeni karara göre Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.