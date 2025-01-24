Emekli maaşları neden eksik yattı? Bu sebeple zamsız maaş almış olabilirsiniz

24 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 18:36

2025'in ilk emekli maaşlarını alan vatandaşlar, bazı hesaplarda eksik tutara rastladı. Milyonlarca emekli vatandaştan bazıları zamlı maaş yerine zamsız ödeme aldı. Bu durumun sebebi belli oldu. Zam farkının hesaplara yatacağı tarih de netleşmeye başladı.

2025​ yılının ilk emekli maaşları​ ödenmeye başladı. Ancak, bazı emekliler hesaplarında bekledikleri tutarı bulamadı.

EMEKLİ MAAŞLARI NEDEN EKSİK YATTI 2025?

2025'in zamlı maaşları ödenmeye başladı, ancak bazı emekli vatandaşlar hesaplarını kontrol ederken tutarda eksikliklerle karşılaştı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları belli oldu ve bu maaşlara dair beklentiler yüksekti. Maaşını tam alanlar zammın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise beklediklerinden daha az bir bakiye ile karşı karşıya kaldı.

Bu durum, özellikle emekli maaşlarını alanlar arasında merak uyandırdı. Emekli maaşım neden eksik yattı? Sorusuna yanıt arayan emekliler, bu eksik ödemelerin neden kaynaklandığını anlamak istiyor. Peki sebebi ne olabilir?

En düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekli, zamlı maaş yerine zamsız ödeme aldı. Bunun sebebi, maaşlara yansıtılacak olan zam miktarının henüz kanunlaşmamış olmasıdır. Ocak ayının 3. haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi​'ne sunulması beklenen düzenleme, bu zammın yasal dayanağını sağlayacak.

Emekliye yapılacak zam farkı, bu düzenleme kanunlaştıktan sonra Şubat ayında hesaplara yatırılacak. Yani, maaşı eksik yatan emekliler, zam farkını Şubat ayında alacaklar.

OCAK 2025 EMEKLİ MAAŞLARI NEDEN EKSİK YATTI?

Emekli maaşları, Ocak ayında zamsız ödendi çünkü zamlı maaşların yürürlüğe girmesi için beklenen düzenleme henüz kanunlaşmamıştı.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zam farkı, Şubat ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.