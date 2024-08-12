Emekliler SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alacak

12 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:38

Emekli banka ve kredi kartı uygulaması başladı! İşte emeklilere özel giyim, sağlık ve marketlerde indirimler

Emekli banka ve kredi kartı uygulaması başladı! İşte emeklilere özel giyim, sağlık ve marketlerde indirimler

"Emekliler Yılı" kapsamında geçtiğimiz aylarda emeklilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmalarına imkan sağlanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda emekliler için yeni bir duyuru yapıldı.

Duyurunun ardından vatandaşlar tarafından emeklilere sinemaların yüzde kaç indirimli olacağı merak ediliyor.

EMEKLİLERE SİNEMALAR İNDİRİMLİ Mİ OLACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile SİSAY arasında emeklilere sinema salonlarında gün boyu bütün seanslarda yüzde 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy "SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE SİNEMALAR NE KADAR İNDİRİMLİ?

İmzalanan protokol çerçevesinde emeklilere artık SİSAY üyesi sinema salonlarında yüzde 30 indirimli olarak satılacak.

EMEKLİLERE HANGİ SİNEMALAR İNDİRİMLİ?

SİSAY'a üye olan bütün sinemalarda emeklilere yüzde 30 indirim uygulanacak.