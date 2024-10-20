Emeklilere 29 Ekim'de bu yıl ikramiye ödenip ödenmeyeceği gündem oldu

20 Ekim 2024 20:41 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 20:58

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz yıl emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmişti. Vatandaşlar tarafından bu yıl 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle emeklilere 5 bin liralık ikramiye​ verilmişti.

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından ikramiye verilip verilmeyeceği ise merak edildi.

EMEKLİLERE 29 EKİM'DE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emekli vatandaşlara 29 Ekim 2024 tarihine bir ikramiye verilip verilmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl verilen 5 bin liralık ikramiye ödemesi Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak SSK​, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerine tek seferlik özel bir ikramiyeydi.

Bu sebepten dolayı da 29 Ekim 2024 tarihinde ikramiye verilmeyeceği iddia ediliyor.

Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 2025 yılında hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapacak.

Bu ödemelerin ne kadar olacağı ise henüz açıklanmadı.

Genel olarak bayram ikramiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor.

Ücretlerin ne kadar olacağı ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte belli olacak.