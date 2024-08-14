Emeklilere halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz olacak

14 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:35

"Emekliler Yılı" kapsamında geçtiğimiz günlerde emeklilere bazı sinema salonlarının yüzde 30 indirimli olacağı açıklanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün ise yeni bir hizmet daha açıkladı.

EMEKLİLERE ŞEZLONG ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre artık halk plajlarındaki şezlong ve şemsiyeler emeklilere ücretsiz olarak sunulacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimize Müjdelerimiz Devam Ediyor!

Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."