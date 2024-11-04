Emeklilik yaşı düşecek mi, artacak mı sorusuna Bakan Vedat Işıkhan’dan cevap geldi

04 Kasım 2024 11:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:02

Emeklilik yaşıyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen iddialara vatandaş cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik yaşı ve prim gün sayısıyla ilgili iddialara birinci elden cevap verdi.

Emeklilik yaşı konusundaki sorular 2025 yılına yaklaşırken artış göstermeye başladı.

2025 yılında emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme olup olmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik yaşı artacak mı, düşecek mi? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?" sorularına son noktayı koydu.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?

Emeklilik yaşının artacağına dair sosyal medyada gündeme gelen iddialar, emekliliği yaklaşan vatandaşların bir numaralı merak konusu oldu.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren, emeklilik sisteminde yaş ve prim düzenlemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bakan Vedat Işıkhan ise, bu söylentilere son noktayı koyan bir açıklama yaparak, gündemde böyle bir konu olmadığını dile getirdi.

EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK Mİ?

Yapılan son açıklamalara göre, emeklilik yaşında herhangi bir değişiklik planlanmıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özellikle prim ve gün sayısında da bir düzenlemenin gündemde yer almadığını vurguladı. Bu açıklamayla birlikte, emeklilik beklentisinde olanlar için önemli bir netlik kazandırdı.

EMEKLİ AYLIKLARI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

“Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki başka bir soru üzerine Bakan Vedat Işıkhan, şu yanıtı verdi:

"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."