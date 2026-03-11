Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alım hakkı tanınmasına ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine taşındı. Düzenleme, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarları kapsayan bir istisna içeriyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ 2026 SON DURUM

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alım hakkı tanınmasına ilişkin düzenleme, kanun teklifi olarak CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte, 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan kişilere yönelik bir istisna yer alıyor. Buna göre söz konusu grupta bulunan emeklilerin binek otomobil alımında Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulmasına yönelik bir düzenleme önerildi.

Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşmış bir düzenleme niteliği taşımamaktadır. Meclise sunulan kanun teklifleri öncelikle Meclis Başkanlığı’na iletiliyor, ardından ilgili komisyonlarda ve Genel Kurul’da ele alınıyor. Teklifin kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması halinde yürürlüğe girmiş oluyor. Bu nedenle mevcut durumda emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine ilişkin yürürlükte olan bir karar bulunmuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELERDİR?

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre ÖTV istisnası yalnızca belirli bir grubu kapsıyor. Buna göre 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkar sayılan ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan emekliler bu düzenlemeden yararlanabiliyor. Teklifte ayrıca muafiyet hakkının emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve sadece bir kez kullanılabileceği belirtiliyor. İstisna kapsamında alınan aracın satın alma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilememesi veya satılamaması şartı da teklifte yer alan diğer şartlar arasında.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alınmasına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmış değil. Teklif, Meclis’e sunulan kanun teklifleri arasında yer alıyor ve yürürlüğe girmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreçte teklifin komisyonlarda görüşülecek ve ardından Genel Kurul’da oylanabilecek.

TBMM’ye sunulan kanun teklifleri, kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmektedir.