Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi

Emekliye ÖTV’siz araç teklifi ile ilgili son durum Meclis’ten geçti mi merak ediliyor. Emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile araç alınmasına ilişkin bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, özellikle Bağ-Kur kapsamında emekli olmuş belirli esnaf ve sanatkârları kapsayan bir düzenleme içeriyor. Düzenlemeye göre binek otomobil alımında bir defaya mahsus vergi istisnası uygulanması planlanmakta. Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi? İşte Emekliye ÖTV’siz araç teklifi ile ilgili son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 17:10

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alım hakkı tanınmasına ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine taşındı. Düzenleme, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarları kapsayan bir istisna içeriyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ 2026 SON DURUM

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alım hakkı tanınmasına ilişkin düzenleme, kanun teklifi olarak CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte, 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan kişilere yönelik bir istisna yer alıyor. Buna göre söz konusu grupta bulunan emeklilerin binek alımında Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulmasına yönelik bir düzenleme önerildi.

Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi

Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşmış bir düzenleme niteliği taşımamaktadır. Meclise sunulan kanun teklifleri öncelikle Meclis Başkanlığı’na iletiliyor, ardından ilgili komisyonlarda ve Genel Kurul’da ele alınıyor. Teklifin kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması halinde yürürlüğe girmiş oluyor. Bu nedenle mevcut durumda emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine ilişkin yürürlükte olan bir karar bulunmuyor.

Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELERDİR?

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre ÖTV istisnası yalnızca belirli bir grubu kapsıyor. Buna göre 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkar sayılan ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan emekliler bu düzenlemeden yararlanabiliyor. Teklifte ayrıca muafiyet hakkının emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve sadece bir kez kullanılabileceği belirtiliyor. İstisna kapsamında alınan aracın satın alma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilememesi veya satılamaması şartı da teklifte yer alan diğer şartlar arasında.

Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alınmasına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmış değil. Teklif, Meclis’e sunulan kanun teklifleri arasında yer alıyor ve yürürlüğe girmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreçte teklifin komisyonlarda görüşülecek ve ardından Genel Kurul’da oylanabilecek.

Emekliye ÖTV’siz araç mı verilecek? TBMM'ye kanun teklifi verildi

TBMM’ye sunulan kanun teklifleri, kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmektedir.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Politika
#Otomobil
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.