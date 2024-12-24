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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekliye yılbaşı ikramiyesi iddiaları konuşuluyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Aralık 2024 16:35 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:45
Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekliye yılbaşı ikramiyesi iddiaları konuşuluyor

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından emekliye yılbaşında ikramiye yatırılıp yatırılmayacağını araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye​ dağıtılmıştı.

Bir süredir emeklilere her bayram öncesi hükümet tarafından 3 bin lira ikramiye yatırılıyordu, bu durumun yılbaşında tekrar edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekliye yılbaşı ikramiyesi iddiaları konuşuluyor - 1. Resim

EMEKLİYE YILBAŞI​ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Gaziantep​ Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye dağıtılacağını açıkladı.

Öte yandan Adana​ Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şehirde en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yılbaşında emeklilere 2 bin liralık destek sağlanacağını duyurdu.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekliye yılbaşı ikramiyesi iddiaları konuşuluyor - 2. Resim

DEVLET YILBAŞINDA İKRAMİYE VERECEK Mİ?

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin hükümet tarafından şimdiye kadar yapılan resmi bir açıklamaya bulunmuyor.

Emekliler normal şartlarda sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli​ ikramiyesi alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Öyle bir ödeme yapılacağına dair iktidardan bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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