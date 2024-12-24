Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekliye yılbaşı ikramiyesi iddiaları konuşuluyor

24 Aralık 2024 16:35 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:45

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından emekliye yılbaşında ikramiye yatırılıp yatırılmayacağını araştırmaya başladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti hazırlık yapıyor: "Bu oranın üzerinde artış olmaz" diyerek net rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti hazırlık yapıyor: "Bu oranın üzerinde artış olmaz" diyerek net rakam verdi

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye​ dağıtılmıştı.

Bir süredir emeklilere her bayram öncesi hükümet tarafından 3 bin lira ikramiye yatırılıyordu, bu durumun yılbaşında tekrar edip etmeyeceği merak konusu oldu.

EMEKLİYE YILBAŞI​ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Gaziantep​ Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye dağıtılacağını açıkladı.

Öte yandan Adana​ Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şehirde en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yılbaşında emeklilere 2 bin liralık destek sağlanacağını duyurdu.

DEVLET YILBAŞINDA İKRAMİYE VERECEK Mİ?

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin hükümet tarafından şimdiye kadar yapılan resmi bir açıklamaya bulunmuyor.

Emekliler normal şartlarda sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli​ ikramiyesi alıyor.