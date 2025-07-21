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 | Hüseyin Bahcivan

Emerson Royal Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere

Milan'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Emerson Royal ile Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar Emerson Royal Beşiktaş'a gelecek mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın sağ bek transferini neredeyse bitirmek üzere olduğu iddia ediliyor.

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Emerson Royal Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:52

Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker Peters'ın ardından sağ bek transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamayan , bu kez yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların, İtalya ekiplerinden forması giyen, Brezilyalı futbolcu Emerson Royal ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Taraftarlar tarafından Emerson Royal'in Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Emerson Royal Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere

EMERSON ROYAL BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

İtalyan basınından Damiano Er Faina'nın haberine göre Beşiktaş, Emerson Royal transferini neredeyse tamamladı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcuyu kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Emerson Royal Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere

EMERSON ROYAL BONSERVİS DEĞERİ, İSTATİSTİKLERİ

Emerson Royal, geçtiğimiz sezon Milan forması ile 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1.868 dakika süre alan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sezon boyunca sadece 6 sarı kart gördü.

Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle ise geçtiğimiz sezon Emerson Royal 25 maçta forma giymedi. Yıldız futbolcu yaşadığı alt baldır sakatlığından dolayı 112 gün sahalardan uzak kaldı. Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre Emerson Rolay'in 9 milyon Euro değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#serie a
#brezilya
#milan
#Emerson Royal
#Aktüel
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